Депутат парламента Грузии, вице-спикер Тея Цулукиани в интервью телеканалу «Имеди» назвала президента Украины Владимира Зеленского клоуном, ведущим страну к гибели.

© President Of Ukraine / Globallookpress.com

Парламентарий порассуждала о возможном введении визового режима для грузинских чиновников странами Евросоюза, отметив, что сама попала под санкции трех балтийских стран, не считая персональных санкций со стороны Киева, которые в декабре 2024 года ввел Зеленский против 19 членов партии «Грузинская мечта».

«Этого клоуна не считаю, который живет на Украине и называется президентом, который сделал несчастным собственную нацию. Величайшая нация и страна в его руках находится в процессе гибели, и это трагедия», — заявила Цулукиани.

Вэнс пошутил про попрошайничество Зеленского в поздравлении на Хэллоуин

Она добавила, что санкции балтийских стран уже влияют на ее перемещения в шенгенской зоне, поэтому новые ограничения со стороны ЕС не станут для нее чем-то новым.

Ранее президент Грузии Михаил Кавелашвили заявил, что его страна осудила действия России на Украине, направила туда гуманитарную помощь и ввела ряд санкций против РФ. При этом, отметил политик, правительство отказалось отправлять добровольцев для участия в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.