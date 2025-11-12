Стало известно о нежелании украинских политиков занимать посты министров

На Украине больше никто не хочет занимать пост министра. Такое мнение выразил автор издания Washington Post.

По мнению автора, на фоне коррупционных дел на Украине никто из политиков больше не хочет занимать пост министра. При этом издание также добавляет, что восстановление украинских министерств после скандала будет зависеть именно от того, кого в конечном итоге назначат следующим министром, и насколько он будет близок к бывшему министру юстиции Украины Герману Галущенко, который был отстранен от исполнения своих обязанностей из-за коррупционного скандала.

«Восстановление министерств после скандала будет зависеть от того, кто будет назначен следующим. Если же будет назначен человек, не близкий к Галущенко, “то его влияние исчезнет максимум через три месяца”. Проблема, по словам депутата, в том, что “никто больше не хочет становиться министром”», — сообщает издание.

Ранее Германа Галущенко отстранили от обязанностей.