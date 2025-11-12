Белый дом прокомментировал договоренности Трампа с Венгрией

Пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт заявила, что не обладает информацией о конкретных гарантиях финансовой безопасности, которые президент США Дональд Трамп может предоставить Венгрии.

© Московский Комсомолец

Отвечая на вопрос журналистов, Левитт сообщила, что уточнит этот вопрос в Совете национальной безопасности и вернётся с ответом.

Данное заявление последовало после встречи Трампа с премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном на прошлой неделе, в ходе которой, по словам Орбана, американский лидер пообещал Будапешту защиту от внешних экономических атак на финансовую систему страны.

Кроме того, венгерский премьер сообщил, что поставки энергоносителей из России по трубопроводам «Турецкий поток» и «Дружба» в Венгрию полностью освобождены от американских санкций.

Ранее в США заявили о судьбе третьего президентского срока Трампа.