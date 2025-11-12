Кабмин Украины срочно отстранил от работы ряд чиновников «Энергоатома»

Кабмин Украины из-за дела о коррупции в сфере энергетики решил отстранить от работы ряд чиновников компании «Энергоатом».

Об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

«На основании материалов, полученных от НАБУ, правительство приняло решение срочно отстранить от работы вице-президента, члена правления Якоба Хартмута», — написала Свириденко в Telegram-канале.

Кабмин также поручил отстранить главного консультанта президента «Энергоатома» Дмитрия Басова.

Ранее глава Минэнерго Украины Светлана Гринчук сообщила, что подала заявление об отставке.