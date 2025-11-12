Раскрыта реакция Каллас на скандал на Украине
Глава европейской дипломатической службы Кая Каллас прокомментировала коррупционный скандал вокруг компании «Энергоатом» на Украине. Ее слова приводит Reuters.
«Коррупции нет места, особенно сейчас. Ведь именно деньги народа идут на фронт... Я думаю, очень важно, чтобы они действительно взялись за это дело как можно скорее и отнеслись к нему со всей серьезностью», — сказала она.
Ранее НАБУ объявило о подозрении в деле о коррупции в энергетике соратнику президента Украины Тимуру Миндичу. Сообщалось, что бизнесмен, которого также называют «кошельком» украинского лидера, сбежал из страны перед проведением у него обысков.