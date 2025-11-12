Раскрыта реакция Каллас на скандал на Украине

Глава европейской дипломатической службы Кая Каллас прокомментировала коррупционный скандал вокруг украинской государственной компании «Энергоатом». Об этом сообщает Reuters.

Как заявила Каллас, подобный коррупционный скандал является «прискорбным» событием для страны. Она также подчеркнула, что сейчас на Украине нет места для коррупции, так как страна находится в состоянии вооруженного конфликта.

«Они (власти Украины — прим. ред.) действуют очень решительно. Коррупции нет места, особенно сейчас. Ведь именно деньги народа идут на фронт. <...> Я думаю, очень важно, чтобы они действительно взялись за это дело как можно скорее и отнеслись к нему со всей серьезностью», — рассказала она.

Ранее на Украине арестовали еще одну подозреваемую в деле о коррупции в энергетике.