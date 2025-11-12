Белый дом назвал Би-би-си "левацкой пропагандистской машиной"

Белый дом назвал британскую вещательную корпорацию Би-би-си "левацкой пропагандистской машиной" в связи с фактическим искажением ею высказываний президента США Дональда Трампа.

"Президент очень ясно дал понять, что это левацкая пропагандистская машина, которая, к сожалению, субсидируется британскими налогоплательщиками. И он считает это чрезвычайно досадным для <...> народа Соединенного Королевства", - сказала на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, комментируя скандал вокруг Би-би-си. "Как вы знаете, личные адвокаты президента подали иск к Би-би-си. Мы ожидаем, что это дело будет идти и дальше. А извинятся они (руководители компании - прим. ТАСС) или нет, зависит от них", - отметила официальный представитель американского лидера.

При этом она заверила, что ситуация вокруг Би-би-си не отразилась на отношениях Трампа с премьер-министром Великобритании Киром Стармером.

"Скажу, что знаю: у президента очень хорошие отношения с премьер-министром Стармером", - заявила Ливитт.

Би-би-си оказалась в центре скандала из-за передачи Panorama, которую вещательная корпорация выпустила в эфир в октябре 2024 года. В ней архивная запись выступления Трампа была смонтирована таким образом, что можно сделать вывод, будто он призывал захватить здание Конгресса США в январе 2021 года, хотя на самом деле глава государства говорил тогда о необходимости выражать гражданскую позицию мирными средствами.

В результате скандала в отставку подали гендиректор корпорации Тим Дэйви, а также глава отдела новостного вещания Дебора Тернесс. Председатель совета управляющих Би-би-си Самир Шан принес публичные извинения за "ошибочное решение" отредактировать речь Трампа. Юристы американского лидера потребовали от Би-би-си удалить передачу до 14 ноября, пригрозив иском на $1 млрд.

Вторжение сторонников Трампа в Конгресс произошло 6 января 2021 года после президентских выборов. Демократ Джо Байден одержал на них в ноябре 2020 года победу над республиканцем Трампом. Последний добивался переизбрания на пост главы государства и ожесточенно оспаривал исход голосования. Сторонники Трампа, собравшиеся 6 января 2021 года в Вашингтоне на многотысячную манифестацию в его поддержку, ворвались в Конгресс, попытавшись воспрепятствовать утверждению итогов выборов.