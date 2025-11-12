Стало известно о необычных мерах ЦРУ по борьбе с торговцами опиумом

Соединенные Штаты во время войны в Афганистане проводили операции не только против террористов, но и против торговцев опиумом, пишет обозреватель Рута Дешпанде в статье для портала MSN.

Так , ЦРУ разработало в 2004 году секретный план по противостоянию наркоторговле. В его рамках в течение 11 лет сотрудники службы разбрасывали с самолетов миллиарды модифицированных семян мака на сельскохозяйственные угодья Афганистана.

По данным автора статьи, ученые, работающие с агентством, вывели особый сорт мака путем многолетней селекции. В отличие от традиционного мака, эти растения практически не производили морфина, ключевого ингредиента для производства наркотиков.

Кроме того, они прорастали раньше и имели яркие красные цветы, что делало их привлекательными для афганских фермеров.

План был настолько секретным, что даже некоторые высокопоставленные чиновники в Вашингтоне и Кабуле не подозревали о его существовании, пояснила обозреватель. Дешпанде уточнила, что президент США тайно дал ЦРУ разрешение на проведение операции.

Операция завершилась в 2015 году в связи с нехваткой средств — власти США уменьшили финансирование подобных проектов.