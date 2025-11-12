Вице-канцлер Германии подтвердил увеличение финансовой помощи Украине

Правительство Германии в 2026 году намерено увеличить объем финансовой помощи Киеву на 3 миллиарда евро, заявил вице-канцлер, министр финансов Германии Ларс Клингбайль.

Об этом пишет ТАСС.

«На заседании по корректировке [бюджета] мы возьмем на себя дополнительно еще 3 миллиарда евро для укрепления Украины», — подчеркнул он.

Министр напомнил, что ФРГ является «крупнейшим европейским донором Украины».

Ранее телеканал Die Welt передал, что Германия увеличит финансирование помощи Украине в 2026 году, она достигнет 11,5 миллиарда евро.