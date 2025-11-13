ЕС беспокоит невозможность Украины вернуть средства по кредитам

В Евросоюзе и МВФ стали с тревогой относиться к тому, что Украина более не способна вернуть взятые у Запада кредиты. В связи с этим ЕС больше не может выдавать коммерческие займы Киеву, передает ТАСС.

По словам еврокомиссара Валдиса Домбровскиса, Украину спасут лишь замороженные активы России, передачу которых никак не могу согласовать в ЕС, потому как некоторые страны-члены видят в этом нарушение международного права.

«Мы видим, что Украина столкнулась с очень большим недостатком финансирования. У нас есть озабоченность, связанная с кредитной устойчивостью Украины. То есть мы не можем более просто продолжать предоставлять ей обычные кредиты в виде, например, программ макрофинансовой помощи», - отметил он.

Домбровскис также заявил, что Еврокомиссия продолжает уговаривать Бельгию, где находится основная часть российских активов в Европе, позволить сформировать для Незалежной так называемые «репарационные» кредиты.

Ранее «МК» писал, что американский госсекретарь Марко Рубио признал, что возможная конфискация суверенных активов России может привести к непредвиденным последствиям.