Зеленский находится на грани войны с представителями антикоррупционных органов

Ближний круг Владимира Зеленского и антикоррупционные ведомства Украины находятся на грани «полномасштабной войны». Об этом заявил замредактора журнала Spectator Оуэн Мэтьюз.

Ранее на Украине разразился скандал на фоне раскрытия Национальным антикоррупционным бюро страны коррупционной схемы в энергокомпаниях государства. За этим последовали обыски в компании «Энергоатом», бывшего министра энергетики Германа Галущенко и предпринимателя Тимура Миндича. По данным НАБУ, к деятельности преступной группы причастны четыре действующих и бывших министра, а также экс-вице-премьер Украины.

«Между независимыми антикоррупционными агентствами и ближним кругом Зеленского, кажется, вот-вот развернется полномасштабная война, и последствия ее, скорее всего, будут неприглядными», — прокомментировал это Мэтьюз.

По его мнению, расследование НАБУ приведет к «серьезным последствиям для политического будущего Зеленского». Мэтьюз отметил, что коррупционный скандал на Украине свидетельствует о том, что страна продолжает жить по тем же правилам, что и в 1990-е годы — богатые бизнесмены берут под контроль часть правоохранительных органов и заставляют их собирать компромат на политиков и своих конкурентов. Замредактора журнала указал, что дежурной реакцией сторонников Зеленского было бы отвергнуть обвинения как клевету, однако из-за пристально внимания к ситуации со стороны Запада у Зеленского «нет другого выбора, кроме как одобрить разгром своих ближайших союзников и бизнес-партнеров».