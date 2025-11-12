В Белом доме заявили, что Трамп сегодня намерен остановить шатдаун

В Белом доме заявили, что американский президент Дональд Трамп сегодня намерен остановить шатдаун.

«Президент Трамп надеется, что своей подписью он, наконец, положит конец этому разрушительному шатдауну демократов, и мы надеемся, что подписание состоится позднее сегодня», — приводит РИА Новости слова пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт.

Ранее Трамп пожаловался на дефицит рабочих для производства ракет в США.

В то же время с 1 октября в США продолжается шатдаун (приостановка работы правительства). Из-за этого США временно прекратили поставки вооружения в страны НАТО, так как 75% сотрудников Госдепа, отвечающих за поставки, отправлены в неоплачиваемые отпуска.