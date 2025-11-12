Президент Финляндии рассказал о восстановлении диалога с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб рассказал о перспективах восстановления диалога с Россией. Об этом сообщает Yle.

По словам Стубба, со временем диалог между странами будет восстановлен. При этом финский президент считает, что не обо всех каналах коммуникации стоит говорить публично. Он также добавил, что любые подобные контакты должны быть согласованы между странами Евросоюза.

«За последние полтора года мы много обсуждали этот вопрос с европейскими коллегами <…> В какой-то момент, в каком-то формате диалог обязательно будет восстановлен. На собственном опыте я понял, что не обо всех переговорах и каналах влияния стоит говорить публично», — рассказал Стубб.

Ранее политик из Финляндии обвинил Киев в провокациях против России и НАТО.