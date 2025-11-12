Вэнс назвал самого веселого человека в администрации США

У госсекретаря США Марко Рубио самое лучшее чувство юмора в администрации, заявил в ходе мероприятия с министром здравоохранения Робертом Кеннеди-младшим вице-президент США Джей Ди Вэнс. Об этом пишет РИА Новости.

По данным агентства, Вэнс и Рубио считаются главными кандидатами на роль преемника Дональда Трампа на выборах президента 2028 года.

«Послушайте, у нас у всех разные взгляды на это. На мой взгляд, самым весёлым человеком, кроме президента, является Марко. У него потрясающее чувство юмора», — отметил Вэнс.

Ранее госсекретарь назвал Вэнса «отличным кандидатом» от республиканцев на выборах в 2028 году.