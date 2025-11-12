Президент ЮАР назвал "потерей" для США отказ от участия в саммите G20

Решение США бойкотировать предстоящий саммит G20 в южноафриканском Йоханнесбурге никак не повлияет на итоги мероприятия. Такое заявление в ходе общения с прессой в парламенте ЮАР сделал президент страны Сирил Рамафоса.

"США решили бойкотировать, а бойкот никогда не приводит к серьезным результатам, поскольку будут приняты решения по различным вопросам. Мы примем фундаментальные решения, и их отсутствие - это их потеря", - отметил южноафриканский лидер, которого цитирует новостной портал ENCA.

Рамафоса подчеркнул, что Вашингтон сам продолжает отказываться от ключевой роли в мировой экономике.

Напомним, что саммит G20 в Йоханнесбурге состоится с 22 по 23 ноября.