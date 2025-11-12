Коррупционный скандал на Украине, который связан с именем соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, может негативно сказаться на отношениях украинского президента с американским лидером Дональдом Трампом. Об этом сообщает телеканал ABC.

«Этот скандал также может привести к возобновлению проблем Зеленского с президентом Трампом», — говорится в сообщении телеканала.

Зеленский рассказал, кто помирил его с Трампом после публичной ссоры

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко обвинил Владимира Зеленского и его друзей в краже миллиардов долларов во время боевых действий. Bloomberg не исключает, что украинский лидер может быть замешан в коррупционной схеме в сфере энергетики, которой руководил его соратник Тимур Миндич. На этом фоне офис Зеленского пытается блокировать Telegram-каналы, а кабмин отстранил от работы министра юстиции Германа Галущенко, на которого Миндич оказывал влияние. Запад «все лучше и лучше» начинает осознавать, что выделяемые Украине деньги разворовывают, считают в Кремле.