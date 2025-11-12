В США предрекли раскол между Трампом и Зеленским

Отношения между президентом США Дональдом Трампом и Владимиром Зеленским могут снова ухудшиться. Такое мнение выразило западное издание ABC News.

По мнению автора издания, на это может повлиять скандал с Национальным антикоррупционным бюро Украины (НАБУ). В статье также указывается, что на отношение с Западом и моральный дух украинцев может повлиять возможная причастность высокопоставленных министров Украины к коррупционному скандалу.

«Этот скандал также может привести к возобновлению проблем Зеленского с президентом Трампом, учитывая, что некоторые влиятельные союзники правого крыла уже давно обвиняют украинского лидера в коррупции», — сообщает издание.

Напомним, что в июле Зеленский подписал закон, лишающий независимости НАБУ и Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Эта инициатива привела к большому общественному резонансу как на Украине, так и в странах Запада. После этого Зеленский подписал новый закон, который должен укрепить независимость этих структур.