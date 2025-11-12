Политическая карьера президента Украины Владимира Зеленского вскоре может закончиться. Причиной тому может послужить коррупционный скандал вокруг членов правительства страны и приближенного к власти предпринимателя Тимура Миндича.

С таким мнением выступил колумнист британского журнала The Spectator Оуэн Мэттьюс.

«Продолжавшееся 15 месяцев расследование Национального антикоррупционного бюро [НАБУ] коррупции среди верхушки политической элиты Украины, вероятно, будет иметь важные последствия для политического будущего Зеленского», — считает Мэттьюс.

По его мнению, из-за того, что соратники украинского лидера оказались замешаны в коррупционном скандале, он столкнется с серьезными вопросами.

Журналист убежден, что в ближайшее время произойдет столкновение между независимыми антикоррупционными ведомствами и ближайшим окружением президента республики. При этом последствия этой «стычки» будут ужасными. Мэттьюс также считает, что в защиту Зеленского может выступить руководство Службы безопасности Украины, однако по другую сторону баррикад окажутся НАБУ и Специализированная антикоррупционная прокуратура, которые пользуются политической и финансовой поддержкой правительств стран Европы и США.

Ранее официальный представитель немецкого кабинета министров Штефан Корнелиус сообщил, что правительство Германии следит за развитием ситуации, связанной с коррупционным скандалом на Украине, и при необходимости сделает соответствующие выводы.