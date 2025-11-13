Саакашвили выразил опасения за свою жизнь

Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили признался, что опасается за свою жизнь после перевода из клиники «Вивамед» обратно в тюрьму. Об этом пишет РИА Новости.

Бывший президент попал в медучреждение в 2022 году после длительной голодовки в тюрьме, где находился после ареста. После обследования адвокаты и мать политика заявили, что у Саакашвили было выявлено «повышенное содержание тяжелых металлов в организме, в том числе ртути».

Позже клинический директор клиники «Вивамед» Зураб Чхаидзе заявил, что немецкая лаборатория «Лимбах» опровергла версию отравления тяжелыми металлами.

В ноябре 2025 года пенитенциарная служба Минюста Грузии вернула экс-президента в тюрьму. Правоохранители заметили, что пошли на эту меру ввиду улучшения самочувствия Саакашвили.

«Конечно же, без предупреждения меня доставили в тюрьму Рустави, где я встретился именно с теми людьми, которые отравили меня в марте 2022 года. Тогда я чудом выжил, и симптомы этого отравления сохраняются по сей день. Спасибо врачам «Вивамеда», которые боролись за мою жизнь», — отметил экс-президент.

Саакашвили вернули в тюрьму

По мнению политика, власти республики приняли решение о его переводе в тюрьму по ряду политических причин.

«Это потому, что они хотят запугать моих многочисленных сторонников. Во-вторых, это посылает конкретный сигнал Западу и Украине, где я все еще являюсь председателем совета реформ [Владимира] Зеленского», — предположил Саакашвили.

Экс-президент уточнил, что власти Грузии ранее взяли на себя обязательство сохранить его жизнь. Он добавил, что этим шагом Тбилиси показал европейцам и американцам, что «обещание больше не в силе».

Журналисты заметили, что политик обвинили по пяти делам. В частности, ему вменили растрату госсредств и незаконное пересечение границы. Согласно приговору, Саакашвили придется отбывать наказание до 2034 года.