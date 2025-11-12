Полтавская область отключена от энергосистемы Украины

"Полтаваоблэнерго" сообщила об отключении региональной электросети от украинской энергосистемы.

"Утром 8 ноября произошло нарушение энергоснабжения, вследствие чего компания утратила возможность получать энергию из объединенной сети", - говорится в заявлении регионального оператора.

Причиной аварии названы боевые действия.

Также "Полтаваэнерго" официально объявила о наступлении форс-мажорных обстоятельств и невозможности исполнения договоров по энергоснабжению и энергораспределению до восстановления поврежденных сетей и нормализации работы системы.