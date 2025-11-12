Сибига отчитался перед Рубио об усилиях Украины по урегулированию конфликта

Глава МИД Украины Андрей Сибига на полях саммита G7 в Канаде отчитался перед госсекретарем США Марко Рубио об усилиях Киева по урегулированию конфликта и текущей ситуации на поле боя. Об этом сообщила пресс-служба министерства иностранных дел Украины.

© ТАСС/ЕРА

Отмечается, что во время заседания G7 в Канаде Сибига провел встречу с Рубио.

«Министр предоставил американскому коллеге обновленную информацию о текущей ситуации на поле боя, мирных усилиях и конкретных приоритетах по укреплению обороны и энергетической устойчивости Украины», — говорится в тексте.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Москва по-прежнему открыта к переговорам по урегулированию конфликта на Украине, но Киев и их европейские союзники демонстрируют абсолютное нежелание что-то делать в этом русле.