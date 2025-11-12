СМИ назвали стоимость переименования Минобороны США

В СМИ появилась информация о том, во сколько бюджету США обойдется переименование министерства обороны. Об этом сообщает NBC.

Напомним, что ранее президент США Дональд Трамп заявил, что министерство обороны США будет переименовано в «министерство войны». По подсчетам NBC, эта инициатива может стоить бюджету страны 2 миллиарда долларов.

«Изменение названия, которое должно быть одобрено конгрессом, потребовало бы замены тысяч знаков, плакатов, бланков и значков, как и других предметов на американских военных объектах по всему миру, на которых упоминается министерство обороны», — сообщает издание.

Как уточнили собеседники NBC, только новые бланки и таблички будут стоить примерно миллиард долларов. Еще одной большой статьей расходов будет переписывание электронных кодов вебсайтов и ПО.