Белоруссия отказалась открывать коридор для проезда фур литовских компаний обратно в Литву.

Об этом заявил советник премьер-министра балтийской республики Игнас Доброволскас, передает ТАСС.

«На наше обращение получен ответ руководства пограничной службы Белоруссии. Согласия на открытие эвакуационного коридора (так власти Литвы называют пропуск через границу застрявших в Белоруссии фур — «Газета.Ru») не поступило», — сказал советник главы литовского кабмина.

Доброволскас добавил, что границы Литвы открыты для литовских компаний и перевозчиков из стран Европейского союза (ЕС).

29 октября Литва решила на месяц закрыть границу с Белоруссией, объяснив этот шаг частым появлением в воздушном пространстве страны метеозондов. В Вильнюсе утверждают, что летательные аппараты используются для контрабанды и представляют опасность для гражданских самолетов. В ответ Белоруссия запретила грузовикам, зарегистрированным в Литве и Польше, передвигаться по своей территории.