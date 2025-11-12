В Раде призвали к чисткам в офисе Зеленского

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая призвала к чисткам в офисе Владимира Зеленского и отставке его главы Андрея Ермака на фоне коррупционного скандала. Соответствующий пост появился у нее в Telegram-канале.

Ранее на Украине разразился скандал на фоне раскрытия Национальным антикоррупционным бюро страны коррупционной схемы в энергокомпаниях государства. За этим последовали обыски в компании «Энергоатом», бывшего министра энергетики Германа Галущенко и предпринимателя Тимура Миндича. По данным НАБУ, к деятельности преступной группы причастны четыре действующих и бывших министра, а также экс-вице-премьер Украины.

Комментируя это, Безуглая указала на необходимость «перезапуска офиса Владимира Зеленского с новым руководителем и структурой войны».

«Усиление роли кабмина. Создание новой коалиции в парламенте с перезапуском ряда ключевых комитетов. Освобождение от должности главкома ВСУ Александра Сырского и реальная реформа армии», — добавила она.

По словам Безуглой, у нее есть информация о договоренностях Ермака с некоторыми группами влияния и теми, кто атакует Зеленского. Она заявила, что глава офиса президента Украины использует их с целью усиления собственных позиций. Депутат подчеркнула, что именно Ермак подтолкнул Зеленского к принятию закона, ограничивающего независимость антикоррупционных органов в стране.