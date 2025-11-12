Стало известно, кого хочет пригласить на саммит G7 Макрон

Президент Франции Эммануэль Макрон рассматривает возможность приглашения председателя Китая Си Цзиньпина на саммит G7, который пройдет в июле 2026 года в Эвиан-ле-Бене. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным агентства, Макрон обсуждал данный вопрос с некоторыми союзниками.

«Он рассматривает возможность приглашения председателя КНР Си Цзиньпина на саммит "Большой семерки" 2026 года во Франции», — говорится в тексте.

Источники Bloomberg сообщили, что также Макрон может поехать в Китай в декабре, поскольку Париж «хотел бы взаимодействовать с крупными восходящими державами, которые готовы помогать в устранении глобальных дисбалансов».

При этом, по словам собеседников агентства, пока неясно, примет ли Си Цзиньпин такое приглашение и будут ли открыты другие члены G7 к этому шагу со стороны Франции. Известно, что французские чиновники обращались с этой идеей к немецким коллегам и что Берлин в целом поддерживает ее.