Мацут: Сербия выполнила 65% критериев для вступления в Евросоюз

Сербия выполнила 65% критериев для вступления в ЕС, заявил премьер Сербии Джуро Мацут.

«У нас 65% выполненных условий для вступления, но у некоторых стран процент выше», — цитирует Мацута агентство Танюг.

Уточняется, что ещё 20-30% требований относятся в первую очередь к политике санкций Брюсселя в отношении России и других государств.

Ранее в Европарламенте заявили о приверженности перспективам членства Сербии в ЕС при условии введения санкций против России.