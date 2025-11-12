В Польше мужчина умер из-за врачей-украинцев
В Польше пациент частной диагностической лаборатории умер из-за незнания польского языка командой врачей из Белоруссии и Украины. Об этом сообщает TuWroclaw.com.
Об инциденте рассказал доктор медицинских наук Польши Павел Врублевский. По его словам, команда врачей в лаборатории не смогла разобраться в состоянии пациента из-за того, что плохо знала польский. В итоге пациенту ввели неверное вещество, в результате чего тот скончался.
По словам Врублевского, проблема приема иностранных врачей кроется в разных системах образования в Польше и за ее пределами. Кроме того, дополнительные сложности возникают из-за языкового барьера.
«Белорусско-украинская команда в частной диагностической лаборатории во Вроцлаве не смогла связаться с пациентом, поскольку плохо говорила по-польски. Они не знали, что у него ранее был анафилактический шок. Ему ввели контрастное вещество. У него случился шок. Сотрудники лаборатории не знали, что с ним делать. Они не знали, как вызвать скорую помощь. Пациент умер. Никто не упоминает, что это касается именно иностранных врачей, потому что это политически некорректно», — сообщает издание.