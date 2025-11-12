Обнародование разговоров окружения Зеленского ввело его режим в состояние шока

Обнародование даже неполного часа из имеющихся у Национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и Специализированной антикоррупционной прокуратуры (САП) тысячи часов разговоров окружения Зеленского, они же "пленки Миндича", похоже, ввело преступный организм украинской власти в состояние шока. Отправился в отставку бывший глава минэнерго, а ныне министр юстиции Герман Галущенко, на сегодня самый высокопоставленный фигурант скандала, а Зеленский впервые за полгода пропустил вечернее обращение к нации.

© Российская Газета

В принципиальной битве украинских коррупционеров и антикоррупционеров последние развивают инициативу: действующие лица из первой порции прослушек все-таки были отправлены под арест, а вслед за ними за решеткой рискует оказаться и бывший вице-премьер Алексей Чернышов.

Стратегия информационной защиты стороной Зеленского выбрана на сегодня следующая: ничего не признавать, риторически идти "навстречу обществу" и принимать неизбежное. Поэтому кабинет министров стремительно распустил наблюдательный совет НАЭК "Энергоатом", оказавшийся под подозрением, и на время служебной проверки отстранил от исполнения обязанностей Галущенко, фигурирующего на записях под псевдонимами Профессор и Сигизмунд. Тот с отставкой полностью согласился, назвал ее политически верной, но обещал "защищать себя в юридической плоскости и доказывать свою позицию". Премьер Свириденко, которую участники зафиксированных разговоров называют просто "девочкой", также гарантировала НАБУ максимальное содействие, хотя и оговорилась, что обсуждение коррупции на Украине получается несколько гипертрофированным.

Сам узурпатор в среду объявил, что министр юстиции и министр энергетики должны быть уволены. Отдельный сюжет связан с секретарем СНБО и бывшим министром обороны Умеровым, который очень некстати отправился в Стамбул готовить очередной обмен военнопленных. Поэтому в украинской блогосфере сразу пошел слушок, что крысы бегут с корабля. НАБУ действительно жирно намекает, что на следующей порции пленок речь будет идти о коррупции в оборонных закупках. Тем более у "соросят", чьи интересы сегодня представляет НАБУ, есть на Умерова большой зуб: тот сразу после инаугурации Трампа грубо выкинул их представителя из системы оборонного заказа и даже посмел начать против них информационную кампанию.

Западная пресса вяло реагирует на происходящее: кратко излагает новости из Киева, но избегает однозначно негативных трактовок ситуации. Сбавила наступательный темп и внутренняя оппозиция. Идея экс-президента Петра Порошенко об отставке украинского кабинета и создании "правительства национального спасения" повисла в воздухе. Не выходят на улицы легкие на подъем невоеннообязанные "активисты" с картонками и заранее согласованными лозунгами. Эти опции, может статься, еще будут использованы, но пока создается впечатление, что Зеленского подталкивают к торгу.