Гросси рассказал об уникальности ситуации на ЗАЭС

За все время существования и работы атомных электростанций в мире такой ситуации, как на Запорожской АЭС (ЗАЭС) еще не было.

Об этом заявил гендиректор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси, передает РИА Новости.

«Прямая атака, которая была совершена на станцию и повредила линию внешнего электроснабжения, это очень опасная ситуация. За всю историю коммерческой эксплуатации АЭС такого никогда не было», — сказал он по итогам встречи с гендиректором «Росатома» Алексеем Лихачевым.

По его словам, для стабилизации ситуации в районе ЗАЭС крайне важным является восстановление «Днепровской» и «Ферросплавной» высоковольтных линий.

ВСУ возобновили обстрелы вблизи Энергодара и ЗАЭС

Запорожская АЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. Это крупнейшая атомная станция в Европе, она имеет шесть энергоблоков ВВЭР-1000. ЗАЭС не вырабатывает электроэнергию с 11 сентября 2022 года, реакторы находятся в режиме холодного останова. Объекты станции находятся в собственности России.

23 сентября ЗАЭС в десятый раз с начала конфликта на Украине лишилась внешнего электроснабжения из-за обстрелов ВСУ. В результате были задействованы аварийные дизельные генераторы. Подачу электроэнергии на станцию возобновили спустя 30 дней после завершения ремонта поврежденной линии внешнего энергоснабжения «Днепровская» 750 кВ. Работы велись в условиях локального прекращения огня, достигнутого при содействии Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ).