СМИ: супербактерии на Украине угрожают безопасности ЕС

Генеральный директор AMR Action Fund Генри Скиннер заявил, что устойчивая к лечению антибиотиками «супербактерия» угрожает Европе из-за украинского конфликта. Его статья опубликована на портале Innovation News Network.

© Московский Комсомолец

Гендиректор фонда отметил, что «устойчивые к антибиотикам супербактерии досаждали раненным на фронте солдатам и мирным жителям» с начала конфликта на Украине. Сейчас ситуация, по его словам, стремительно ухудшается.

Скиннер в своих выводах опирается на результаты исследования Сумского государственного университета Украины, которые показывают, что 85% инфекций, исследованных у раненых украинских солдат, были устойчивыми ко многим типам антибиотиков.

Эксперт отметил, что эти инфекции «уже убивают пациентов на Украине», а их распространенность также создает угрозу и для европейских систем здравоохранения.

Ранее сообщалось, что группа исследователей из Австралии обнародовала данные, свидетельствующие о угрожающем распространении устойчивых к антимикробным препаратам микроорганизмов среди младенцев. Согласно полученным результатам, резистентность достигла критического уровня, делая общепринятые лекарственные средства против сепсиса практически бесполезными.