В России отреагировали на заявление Вучича о подготовке Европы к войне

Милитаризация Европы опасна, заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на слова президента Сербии Александра Вучича о подготовке Европы к войне с Россией.

«Естественно, идет милитаризация экономик нескольких стран. Когда идет милитаризация, всегда возникает опасность. Политически им нужен враг. Врага они давно определили. А дальше мы же понимаем, что любой конфликт, как Первая мировая война и Вторая мировая война, возникает не на пустом месте — были какие-то провокации. Видите, Украина вместе с Великобританией пытались захватить МиГ-31 с "Кинжалом" и отправить его на территорию Румынии. Это уже предпосылки конфликта. Это опасно. Любой такой конфликт может привести к неконтролируемым дальше последствиям», — высказался депутат.

Читать новость полностью

Вучич выразил опасения, что Европа готовится к войне с Россией

Президент Сербии Александр Вучич высказал опасения относительно возможности крупного вооруженного конфликта между Европой и Россией. Об этом он заявил эфире телеканала Pink TV.

По словам сербского лидера, проведенный им анализ происходящего в мире указывает на растущую неизбежность войны. Он подчеркнул, что его выводы основаны на фактах, а "не на пустых словах".

В своем выступлении Вучич уделил особое внимание сложному положению Сербии, которая, по его словам, находится "между молотом и наковальней". Президент добавил, что в условиях геополитической нестабильности Белград намерен продолжать курс на укрепление собственных вооруженных сил.

Читать новость полностью

Россия всегда осознавала опасность возможной войны с Европой и принимала меры безопасности на этот случай. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистом Александром Юнашевым, опубликованной в Telegram-канале.

«Мы всегда понимали, что такая опасность существует, поэтому, собственно, все меры по обеспечению своих интересов и безопасности принимали заблаговременно», — отметил официальный представитель Кремля.

Песков добавил, что Москва разделяет мнение президента Сербии Александра Вучича, заявившего о подготовке Европы к войне. Представитель российского лидера подтвердил, что в европейских государствах наблюдаются сильные «промилитаристские настроения».

Читать новость полностью

В Совфеде отреагировали на слова Вучича о надвигающейся войне России и Европы

Европа действительно готовится к войне с Россией, но нужно встать на путь нормализации отношений, считает первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Мы сами видим, что Европа встала на путь конфронтации жесткой и усиленно готовится к войне — наращивает свои оборонные и наступательные силы. Я думаю, что если Европа потеряла голову, то она пойдет на прямой конфликт с нами, если там осталось немного разума, то они поймут, что с Россией воевать бесполезно. Все равно проиграют, только потеряют все, что имеют», — сказал Джабаров.

Читать новость полностью

Ведущие страны Европы милитаризируют свои экономики, что может свидетельствовать о подготовке к глобальной войне, заявил в беседе с RT политолог Иван Мезюхо.

«Это не шутки, на это обращают внимание и официальные представители России. И это то, что может закончиться катастрофой для всего человечества, не только для Европы», — отметил собеседник RT.

По его словам, сегодня во главе Европы стоят «ястребы», которые хотели бы, чтобы США вернулись к прежнему чётко выраженному антироссийскому курсу.

«Их задача — поддерживать Украину до тех пор, пока в Белый Дом не вернётся условный президент-демократ. Некая реинкарнация Барака Обамы и Джо Байдена. И, исходя из этого плана, ведущие страны Европейского союза и Великобритания провоцируют развитие украинского конфликта и проводят экономический курс военного кейнсианства», — объяснил Мезюхо.

Читать новость полностью

Европейские министры обороны и генералы приняли участие в учениях по сценарию возможной войны с Россией. Об этом сообщает издание Politico.

Отмечается, что в ходе прошедших в Норвегии учений присутствовавшим предлагалось определить, какие меры они предпримут при получении сообщений о «враждебных действиях России». Согласно сценарию, в распоряжении министров обороны и генералов оказываются газетные статьи об инцидентах, отрывочные обновления разведывательной информации и посты в социальных сетях, на основе которых им необходимо выбрать оптимальные меры реагирования.

«Эти страны (Северной Европы — прим. «Ленты.ру») живут по соседству с российскими военными. Мы — государства, которые могут лучше всего оценить риски, лучше всего реагировать на угрозы и заставить НАТО отнестись к этим угрозам более серьезно», — прокомментировал учения министр обороны Великобритании Джон Хили.

Читать новость полностью

Глава Генштаба Франции вновь высказался о столкновении с Россией

Глава Генерального штаба ВС Франции генерал Фабьен Мандон вновь призвал страны НАТО готовиться к столкновению с Россией. Об этом сообщает Ouest-France.

По мнению Мандона, Россия «глобализировала» конфликт на Украине, а разведка стран НАТО указывает на риск военного столкновения между альянсом Москвой. При этом ранее генерал уже делал подобное заявление — тогда он выразил опасение, что «у России может возникнуть соблазн продолжить войну» в Европе. В новом интервью Мандон подтвердил, что не поменял позицию по этому вопросу.

«Россия считает Европу слабой. Я знаю, что она проводит военную реорганизацию, чтобы быть способной вести боевые действия против стран НАТО. Мы должны к этому подготовиться», — заявил он.

Мандон также уточнил, что эту позицию разделяют многие европейские лидеры.

«Эту оценку широко разделяют наши близкие союзники. Глава немецкой разведки совсем недавно высказался: восприятие Германии такое же, как и наше; то же самое и у Великобритании. Председатель Объединенного комитета начальников штабов ВС США также крайне обеспокоен Россией и ее тесными связями с Ираном, Китаем и Северной Кореей», — добавил генерал.

В США высказались о возможном нападении Европы на Россию

Европейские страны испытывают желание напасть на Россию, но у них нет необходимых для этого ресурсов. Как сообщает РИА Новости, об этом заявил экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По его мнению, то, что Европа спровоцирует прямую войну с Россией, маловероятно. Джонсон отметил, что у ЕС «нет такой возможности».

«Я не сомневаюсь, что у них есть желание. Они бы с удовольствием напали на Россию и почувствовали, что могут нанести ей ущерб. Но реальность такова, что у них нет оружия и нет опыта его использования. У них хватит огневой мощи, чтобы разжечь костер, в котором они будут топливом», — отметил Джонсон.

Эксперт напомнил, что страны Евросоюза подвергнут себя огромному риску — он считает, что Россия не будет нападать сама, но если на нее нападут, то она причин «огромную боль и страдания».

Европейские страны боятся полномасштабной войны с Россией и ее последствий. Об этом пишет издание The European Conservative (TEC).

«Брюссель сталкивается с "ужасающей картиной". Европа не располагает достаточным количеством вооружения для конфронтации с Россией», — отмечают авторы материала.

Читать новость полностью