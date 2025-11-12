Франция должна немедленно прекратить помощь Украине, поскольку направляемые Киеву средства подпитывают коррупцию. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо, передает ТАСС.

Ранее на Украине разразился скандал на фоне раскрытия Национальным антикоррупционным бюро страны коррупционной схемы в энергокомпаниях государства. За этим последовали обыски в компании «Энергоатом», бывшего министра энергетики Германа Галущенко и предпринимателя Тимура Миндича. По данным НАБУ, к деятельности преступной группы причастны четыре действующих и бывших министра, а также экс-вице-премьер Украины.

«Пока у нас во Франции голосуют за отмену возмещения стоимости лекарств, вот куда уходят деньги, выделяемые нами Киеву», — прокомментировал это Филиппо.

По его мнению, средства, которые выделяются Украине, идут на поддержку коррупции в стране. На этом фоне Филиппо потребовал прекратить помощь Киеву.