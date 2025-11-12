Токаев назвал первопричину дружбы России и Казахстана

Дружба народов России и Казахстана предопределена судьбой.

Об этом заявил казахстанский лидер Касым-Жомарт Токаев на встрече с президентом России Владимиром Путиным, трансляция доступна в Telegram-канале Кремля.

«Наши страны имеют общую историю, общую память, общие ценности. Дружба наших народов предопределена самой судьбой», — заявил Токаев.

Он добавил, что Казахстан и Россия являются надежными союзниками, партнерство которых проверено временем, а сотрудничество стран наполняется благодаря диалогу.

Ранее Путин и Токаев подписали Декларацию о переходе отношений России и Казахстана на уровень всеобъемлющего стратегического партнерства и союзничества.