Продовольственные агентства ООН (ФАО и ВПП), заявили, что в ближайшие месяцы миллионы людей по всему миру могут столкнуться с угрозой голода. Об этом пишет Al Arabiya.

В агентствах отметили, что кризис возник из-за вооруженных конфликтов, насилия, сокращения гуманитарного финансирования.

Специалисты заметили, что на грани катастрофического голода находятся Мали, Йемен, Гаити, Афганистан, Нигерия, Буркина-Фасо, Чад, Кения и ряд других стран.

«Мы стоим на пороге полностью предотвратимой голодной катастрофы, которая грозит массовыми жертвами во многих странах», — уточнила исполнительный директор ВПП Синди Маккейн.

В 2022 году французский портал Atlantico сообщил, что антироссийские санкции со стороны западных стран нарушили поставки зерна в Африку и Азию и в дальнейшем могут спровоцировать голод.

В 2023 году белорусское агентство БЕЛТА уточнило, что ограничительные меры со стороны ЕС в отношении российских и белорусских удобрений нанесли урон не только европейским фермерам, но и поставили под угрозу продовольственную безопасность в глобальных масштабах.