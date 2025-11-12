Токио пообещал действовать с РФ «соответствующе» ради мира на Украине

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара заявил о готовности страны принимать решения относительно экономических санкций против России, основываясь на их эффективности для достижения мира на Украине. При этом официальный представитель правительства подчеркнул, что Токио будет учитывать собственные национальные интересы при определении дальнейшей политики в отношении Москвы.

Кихара отдельно отметил, что Япония продолжит тесное взаимодействие с международным сообществом, в первую очередь в рамках группы семи ведущих стран мира (G7). Это заявление свидетельствует о намерении Токио сохранять координацию с западными партнерами при одновременном учете собственных экономических приоритетов.

Комментируя возможные последствия британского запрета на страховые услуги для перевозок российского сжиженного природного газа, японский чиновник занял сдержанную позицию. Он подтвердил, что правительство отслеживает ситуацию, но воздержится от комментариев по каждой конкретной ограничительной мере.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков констатировал, что Токио занимает весьма недружественную позицию в отношении Москвы. В Кремле обратили внимание на присоединение Японии ко всем санкционным мерам, которые российская сторона считает незаконными.