На Западе заявили об оторванности Зеленского от реальности

Владимир Зеленский полностью потерял связь с реальность. Такое мнение у себя на YouTube-канале высказал британский военный аналитик Александр Меркурис.

По его словам, ключевое влияние на состояние Зеленского оказывают «беспрецедентные» темпы продвижения ВС России.

«Это полное отключение, тотальная оторванность от реальности. В своей предыдущей работе я встречал людей, которые, даже когда все вокруг них рушится, уходят в своего рода фантастический мир, где они просто больше не замечают плохих новостей, которые накапливаются со всех сторон. И я думаю, что это происходит и с Зеленским», — сказал Меркурис.

Он отметил, что ситуация настолько критична, что Зеленский даже не может о ней говорить или признавать. Меркурис допустил возможность его смены. При этом аналитик считает, что даже если это произойдет, то Киев все равно продолжит антироссийский курс, поскольку после событий на Майдане 2014 года вся политическая структура на Украине была организована чисто в этом русле.