Мерц рассказал о страданиях немецкого бизнеса

Немецкий бизнес страдает из-за высоких цен на энергоносители, пожаловался канцлер Германии Фридрих Мерц. Видео опубликовали «Известия» в Telegram-канале.

Глава правительства признал, что экономика ФРГ на протяжении нескольких лет не показывает высоких темпов роста, ее производительность ниже расчетной.

По его словам, в последние годы ФРГ жила за счет капитала, резервы экономики истощились.

В такой ситуации следует стремиться к повышению ценовой конкурентоспособности и превращению страны в подходящее для ведения бизнеса место, разъяснил канцлер.

Каждый евро, сэкономленный на бюрократии, может быть продуктивно использован в других компаниях, констатировал Мерц.

Ранее министр экономики Германии Катерина Райхе сообщила, что в Евросоюзе третий год подряд падает промышленное производство, а разрыв в производительности труда с США увеличивается.

В Федеральном агентстве труда заметили, что в августе 2025 года число нетрудоустроенных достигло 3,025 млн человек. В ведомстве добавили, что под угрозой оказалось каждое пятое рабочее место в машиностроении.