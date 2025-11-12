Пока вы не уснули, Рамблер следил за новостями и отобрал самые важные. Читайте дайджест, подписывайтесь на Рамблер в соцсетях: ВКонтакте, Одноклассники.

© Дмитрий Ягодкин/ТАСС

«Денег нет»: ЕС оказался на грани банкротства

Евродепутат Сандра Гомес Лопес предупредила, что Евросоюз стоит на пороге банкротства. Она отметила, что Европа и ее граждане сталкиваются с серьезными вызовами: климатический кризис, проблемы с жильем, растущее неравенство, утрата конкурентоспособности и война, передает «Пул №3».

По словам депутата, сейчас важно принять решительные меры, нацеленные на защиту людей. Однако, как уточнила она, Евросовет «продвигает идею о сокращении расходов».

Читать новость полностью

Северный фронт вспыхнул: что творят ВСУ на Курщине

Северный фронт за последние дни серьезно активизировался, что стало неожиданностью. Как сообщает «Царьград», пока оборона ВСУ проваливается в ДНР, Запорожской и Днепропетровской областях, кровопролитные бои вспыхнули у границы. Тем временем российский боец раскрыл, чем отличаются ВС РФ от своего противника.

ВС РФ продолжают активные бомбардировки украинских тылов, в том числе с помощью авиабомб с дальностью полета до 200 км. Целями становятся укрепленные объекты, такие как «энергобункеры» и заглубленные склады, пункты временной дислокации ВСУ и логистики. Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев назвал удары в ночь на 11 ноября «типичными тактическими».

Читать новость полностью

В ЕС предложили объединить три европейские страны в одну

Министр-президент Фламандского региона Бельгии Матиас Дипендале заявил, что он не против идеи объединения Бельгии, Нидерландов и Люксембурга в единую страну. Идею он озвучил во время эфира на радио NPO.

Такое решение он считает обоснованным с точки зрения геополитики. Между странами должно быть более тесное сотрудничество, уверен Дипендале. Важным фактором он назвал влияние России и Китая.

Читать новость полностью

Загнан в угол: Зеленский устроит кровавый ад, спасая свою власть

Владимир Зеленский и его ближайшее окружение будут заинтересованы в максимальном разжигании боевых действий, чтобы спастись от последствий грандиозного коррупционного скандала с «пленками Миндича». Такое мнение в эфире своего Youtube-канала высказал львовский журналист Остап Дроздов.

«Теперь единственный фундамент, на котором они стоят, – это просто война. Они должны сейчас молиться на войну, должны ее разжигать – для них это будет единственным залогом нахождения при власти и дальнейшей безнаказанности», – заявил Дроздов.

Читать новость полностью

Маятник запущен: немецкий профессор назвал дату атаки России на НАТО

Европу ждет война с Россией в ближайшие два-три года после поражения Украины, причем рассчитывать на помощь США во главе с Дональдом Трампом не приходится, а сам альянс НАТО может развалиться при первом же серьезном столкновении.

Такой мрачный сценарий в интервью польскому изданию Wirtualna Polska описал профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала, который написал книгу "Если Россия победит", ставшую бестселлером в Германии.

Читать новость полностью

В России ответили на слова о доминировании НАТО над Россией в Балтийском море

Большой вопрос, доминирует ли НАТО над Россией в Балтийском море, считает член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Таким образом он отреагировал в беседе с «Лентой.ру» на соответствующие слова контр-адмирала Военно-морских сил США Брета Граббе.

Ранее американский военный заявил, что НАТО доминирует над Россией в Балтийском море, поскольку в настоящее время соотношение надводных и подводных кораблей Североатлантического альянса и российских кораблей и подлодок в регионе составляет три-четыре к одному.

Читать новость полностью

Появилась страна, желающая стать «козлом отпущения» за кражу активов России

Оказывается, дурака можно найти. На улице «Европейская» - праздник. Там решили проблему хищения века – российских замороженных активов. Ранее никто не собирался брать на себя риски. Маленькая, но гордая Бельгия во главе с Бартом де Вевером категорически отказалась от подобной чести: с Россией невероятно тяжело вести дело, когда она в ярости.

Но The Times раструбила новость: якобы нашлась та страна, которая готова выступить гарантом репарационного кредита для Украины. Дескать, эта полубезумная идея «нашла поддержку в норвежском парламенте»!

Читать новость полностью

Илон Маск предсказал смерть смартфонов

Популярные сегодня смартфоны могут исчезнуть в скором времени. Всего через пять лет их заменят новые гаджеты с искусственным интеллектом.

Такое будущее прогнозирует американский предприниматель Илон Маск.

Читать новость полностью

Появились жуткие подробности о покалечившем ребенка в Красногорске СВУ

Террористы, оставившие взрывчатку в Красногорске, которая ранила ребенка, имели цель причинить жертве как можно более тяжелые ранения. Эксперт в области антитеррористической деятельности Станислав Веселов в интервью «МК» заявил, что поражающие элементы в виде нарезанных гвоздей в самодельном взрывном устройстве были выбраны преступниками не случайно.

Напомним, инцидент произошел вечером 11 ноября на Октябрьской улице в подмосковном Красногорске. Десятилетний мальчик нашел на земле подарочную упаковку, к которой была прикреплена десятирублевая купюра. Когда ребенок поднял ее, произошел взрыв. Следствие установило, что это было самодельное взрывное устройство мощностью примерно 10 граммов в тротиловом эквиваленте, снаряженное поражающими элементами.

Читать новость полностью

Поведение Диброва на скандальном видео объяснили

Нарколог и психиатр Василий Шуров прокомментировал скандальное видео, на котором похожий на телеведущего Дмитрия Диброва мужчина выходит из машины с расстегнутой ширинкой и обнаженным половым органом. В беседе с aif.ru специалист предположил, что герой видео мог быть нетрезв.

«Алкоголь блокирует центры поведения, и вот, кому чего не хватало... Просыпается озорной павиан с желанием обнажаться», — заявил Шуров.

Читать новость полностью