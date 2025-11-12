Владимиру Зеленскому приходится продолжать военный конфликт, несмотря на ослабление украинской армии и рост случаев дезертирства, чтобы самому не стать добычей. К такому выводу пришел глава Исследовательского института по защите суверенитета Венгрии Йожеф Хорват, пишет газета «Известия».

Эксперт констатировал, что сейчас на Украине пополнение в армию «можно набрать только силой», а «боевая ценность людей, взятых силой, на фронте равна нулю». При этом растет количество случаев дезертирства, а США перестали проявлять реальный интерес к поддержке Украины.

«У украинского президента есть только один путь к спасению — идти дальше. Он должен продолжать, потому что пока он у власти, он может защитить себя и своих людей. Как только он покинет свой пост, он станет добычей, и за ним будут охотиться», — считает Йожеф Хорват.

При этом он уверен, что позиции Зеленского ослабнут при дальнейшем продвижении российской армии.

Ранее экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров отметил, что у Владимира Зеленского «нет абсолютно никакого политического будущего». По его мнению, так как Зеленский «затронул интересы многих очень влиятельных людей», его могут убить после того, как он покинет свой пост.