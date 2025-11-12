На юге Украины прогремел взрыв.

Об этом сообщает Telegram-канал «Общественное».

«В Одессе прозвучал взрыв», — сказано в публикации. Подробности не сообщаются.

Telegram-канал «Типичная Одесса» сообщил о начале воздушной тревоги в городе.

11 ноября в городе были зафиксированы мощные взрывы в районе объектов энергетики и портовой инфраструктуры. Момент удара попал на видео.В ночь на 13 октября также сообщалось об атаке на город. Тогда до 20 дронов атаковали Одессу. Под удар попали объекты энергетики.