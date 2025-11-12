Американский блогер назвал самый грязный и опасный город Европы

Американский блогер Курт Каз назвал Брюссель, столицу Бельгии и Евросоюза, самым грязным и опасным городом Европы. Об этом пишут «ИноСМИ» со ссылкой на блог Каза.

Блогер рассказал, что в Брюсселе бездомных можно встретить даже у здания Еврокомиссии. Также он указал, что только половина населения города относится к коренному населению. Каз поинтересовался мнением одного из бездомных о ситуации в Европе.

«Европейцы больше не рожают детей. Они гребаные идиоты», - сказал ему мужчина.

Затем Каз показал улицы Брюсселя, заваленные мусором, и самую большую железнодорожную станцию в стране. На ней, по его словам, опасно по ночам. Блогер показал лежащие на полу шприцы, презервативы и заявил, что на станции «повсюду моча».

«Самая большая железнодорожная станция в Брюсселе или в стране. Это место, по сути, общественный туалет», - заключил Каз.

Газета Neue Zürcher Zeitung ранее рассказала, что только 14 процентов жителей немецкого Ганновера чувствуют себя в безопасности по вечерам в центре города.

В связи с участившимися инцидентами в центре Ганновера с 21:00 объявлена зона, свободная от оружия. Полиция имеет право проводить выборочные проверки документов. Один из охранников местного железнодорожного вокзала в беседе с газетой назвал наркозависимых главной проблемой - их количество постоянно растет и они постоянно конфликтуют.