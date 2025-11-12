Европу ждет война с Россией в ближайшие два-три года после поражения Украины, причем рассчитывать на помощь США во главе с Дональдом Трампом не приходится, а сам альянс НАТО может развалиться при первом же серьезном столкновении.

Такой мрачный сценарий в интервью польскому изданию Wirtualna Polska описал профессор Университета Бундесвера в Мюнхене Карло Масала, который написал книгу "Если Россия победит", ставшую бестселлером в Германии.

«Разведки всех стран Запада уже представили свои доклады на этот счет. Разведчики сходятся во мнении, что мы должны ожидать нападения России в течение двух-трех лет после заморозки линии фронта на Украине», — заявил эксперт.

По его прогнозу, это будет не массированное вторжение, а гибридная атака с использованием ракет и дронов по «мягкому подбрюшью» НАТО, например, в районе Сувалкского перешейка или стран Балтии. Цель — не захват, а демонстрация бессилия и раскол альянса. Масала уверен, что Трамп не станет рисковать третьей мировой войной «ради маленькой страны», а европейские лидеры, за исключением Польши, не проявят решимости воевать. Ситуацию в Европе эксперт сравнивает с балом на тонущем корабле. «Оркестр играет, мы все еще танцуем... А он уже набирает воду», — говорит Масала.

В Москве неоднократно опровергали подобные прогнозы и обвинения. Так, президент России Владимир Путин называл заявления о планах напасть на альянс «полной чушью» и «бредом», подчеркивая, что у Москвы нет никаких геополитических или военных интересов воевать со странами НАТО. По его словам, такие утверждения делаются для того, чтобы «выбить деньги» из населения западных стран на фоне украинского конфликта. В Кремле и МИД РФ также указывали, что именно НАТО занимается эскалацией, расширяя свою военную инфраструктуру к границам России, а не наоборот.