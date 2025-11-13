Названы необычные последствия агрессии США в адрес Венесуэлы

Любые агрессивные действия США против Венесуэлы могут обернуться против интересов и планов американского лидера Дональда Трампа. С таким утверждением выступил профессор криминологии в Тихоокеанском университете Перу Хосе Луис Перес Гуадалупе, его слова приводит The Guardian.

«Сам факт того, что США угрожают Венесуэле, пробуждает в венесуэльцах националистические чувства перед лицом иностранного захватчика — и [президент республики Николас] Мадуро очень хорошо на этом играет. Любое вмешательство США может обернуться против интересов Трампа. Предположим, они свергнут Мадуро — кто тогда станет президентом?» — отметил эксперт.

По его мнению, если бы новыми лидерами государства были оппозиционеры Эдмундо Гонсалес или Мария Корина Мачадо, то их сочли бы «предателями Венесуэлы за поддержку иностранного вторжения». Как следствие, это значительно усложнило бы потенциальное формирование нового правительства в стране.

Ранее министр обороны Венесуэлы Владимир Падрино Лопес объявил о начале массовой мобилизации своих вооруженных сил в ответ на прибытие войск США в Карибский регион. Он также сообщил о начале учений, в которых примет участие Боливарианская милиция — резервные силы, состоящие из гражданских лиц.