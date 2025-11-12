"Позиция Трампа": в Раде заговорили об аресте ФБР Зеленского

На фоне разрастающегося коррупционного скандала в Киеве прозвучал призыв к Федеральному бюро расследований США арестовать Владимира Зеленского. С таким заявлением в своем Telegram-канале выступил депутат Верховной рады Артем Дмитрук.

«Справедливым и символичным было бы, если бы ФБР арестовало Зеленского прямо в его офисе. Такой шаг стал бы реальным продвижением позиции Дональда Трампа», — написал депутат. По его мнению, это стало бы сигналом для всего мира и продемонстрировало бы приверженность США защите собственных интересов.

Это требование прозвучало на фоне масштабной спецоперации, которую 10 ноября начало Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ). Ведомство расследует коррупционные схемы в сфере энергетики. Как сообщали украинские СМИ, обыски прошли у бывшего министра энергетики Германа Галущенко и в компании «Энергоатом».

Ключевым фигурантом дела является бизнесмен Тимур Миндич, которого называют «денежным мешком» Зеленского. Сотрудники НАБУ пришли с обысками и к нему, однако, по данным депутатов, незадолго до этого предпринимателя спешно вывезли с Украины. Антикоррупционное бюро уже опубликовало фрагменты аудиозаписей разговоров Миндича и других фигурантов, подтверждающие существование коррупционных схем.

