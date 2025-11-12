Бывший советник офиса президента Алексей Арестович* (внесен в России в список террористов и экстремистов) назвал коррупционный скандал на Украине «началом конца» для Владимира Зеленского. Соответствующая видеозапись появилась на его YouTube-канале.

Он напомнил, что неоднократно заявлял, что «Зеленскому в ноябре конец». По его словам, сейчас наступает «начало конца», и разрешится ситуация для президента Украины «плюс-минус в мае». По его мнению, расследование антикоррупционных органов Украины – способ воздействия на Зеленского со стороны США ради склонения к компромиссам в конфликте с Россией.

Как отметил Арестович, Зеленский известен в мировой политике своей упрямостью вплоть до скандала в Белом доме. В связи с его недоговороспособностью было решено прибегнуть к средствам, которые «давно готовы, но их не пускали в ход». По утверждению политика, опубликованные НАБУ записи были сделаны «очень давно», еще до прихода Трампа к власти.

Сейчас пошла их реализация через украинские антикоррупционные органы без формального участия США, сказал Арестович.

10 ноября Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило о проведении масштабной спецоперации по делу о коррупции в сфере энергетики. По данным ведомства, расследование шло полтора года, сотрудники бюро собрали около тысячи аудиозаписей.

Одним из главных подозреваемых по этому делу проходит бизнесмен Тимур Миндич, который считается одним из ближайших соратников Зеленского и его «кошельком». Детективы НАБУ пришли к нему с обысками, однако на этот момент бизнесмен уже покинул страну.