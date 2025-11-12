Что происходит в мире сегодня: крушение самолета и попытки Армении «отвязаться» от РФ

Южная Корея завершила подготовку к запуску ракеты «Нури», а Польша анонсировала поправки к Конституции. Тем временем Турция подтвердила гибель военных при крушении самолета.

Южная Корея приготовилась к новому запуску ракеты «Нури»

В Южной Корее завершилась основная подготовка к четвертому пуску космической ракеты «Нури», сообщает KBS World. Хан Ён Мин из Корейского института аэрокосмических исследований (KARI) заявил, что сейчас проводятся последние проверки перед запуском, запланированным на 27 ноября.

Власти назначили окно запуска с 12:54 до 01:14 (по местному времени) в Космическом центре Наро в Кохыне, провинция Чолла-Намдо. Ракета должна вывести в околоземное космическое пространство спутник среднего размера CAS500-1, который будет наблюдать за полярным сиянием и магнитным полем Земли. На орбиту планируется вывести еще 12 малых спутников общим весом в 960 килограммов.

СВР: Армения хочет «отвязаться от России»

В Службе внешней разведки (СВР) РФ заявили о планах Армении «отвязаться» от России из политических соображений и оказать помощь Украине. По данным СВР, помощь будет заключаться в закупке части необходимых объемов зерна у Киева. В сообщении отмечается, что украинское зерно обойдется стране более чем вполовину дороже российского.

В СВР отметили, что Брюсселю предлагается возместить превышение стоимости зерна Еревану. По словам представителей разведки, Евросоюзу предлагается акция «три в одном»: зерно для Армении, поддержка Киева и «провоцирование недоверия между Москвой и Ереваном».

Названо количество жертв крушения турецкого самолета в Грузии

Власти Турции подтвердили, что 20 турецких солдат погибли в результате крушения военно-транспортного самолета С-130, сообщает Reuters. Это стало самым смертоносным с 2020 года военным инцидентом для страны-члена НАТО. C-130 вылетел из Азербайджана в Турцию 11 ноября и потерпел крушение в Грузии. Анкара не назвала причину катастрофы, но заявила, что турецкие и грузинские власти начали проверки на месте происшествия. Непроверенные видеоролики, опубликованные в соцсетях, показали, как самолет разваливается в воздухе, а затем, объятый ​​пламенем, падает на землю, отмечает Reuters.

Азербайджан, Грузия, Россия, Германия, США, генсек НАТО и другие выразили соболезнования и солидарность с Турцией. Американская оборонная фирма Lockheed Martin, производитель C-130, предложила свою помощь в расследовании. C-130 Hercules, который широко используется ВВС по всему миру, представляет собой четырехмоторный турбовинтовой военно-транспортный самолет, способный эксплуатировать неподготовленные взлетно-посадочные полосы. Некоторые аналитики утверждают, что турецкий парк C-130 устарел. Два турецких военных аналитика сообщили, что потерпевшему крушение самолету было 57 лет.

В Польше задумали изменить Конституцию

Президент Польши Кароль Навроцкий анонсировал внесение поправок к Конституции страны, сообщает издание Wiadomości. По его словам, после почти 30 лет основной закон, «безусловно, требует переосмысления». Навроцкий заявил, что за последние два года действующая Конституция неоднократно нарушалась.

Президент подчеркнул, что отвечать за разработку обновленной Конституции будет не он. Навроцкий указал, что вскоре в стране будет создан Конституционный совет. Навроцкий также отметил, что если политикам не удастся достичь соглашения по конституционным вопросам и процесс «дестабилизации польского государства» продолжится, он предпримет все шаги, чтобы в 2026 году граждане приняли решение о «форме политической системы» на референдуме. За какие именно изменения выступает Навроцкий, неизвестно. Его предшественник Анджей Дуда не раз призывал перераспределить полномочия для усиления власти президента.

От немецкой компании потребовали расторгнуть сделку с «Ямал СПГ»

Министерство экономики Германии заявило, что компания SEFE - бывшее подразделение «Газпрома», национализированное немецким правительством - должна расторгнуть сделку по импорту газа с Россией. Как сообщает Bloomberg, речь идет о соглашении по поставкам сжиженного природного газа с «Ямал СПГ». Контракт, предусматривающий поставку 2,9 миллиона тонн в год, действует до 2040 года без возможности расторжения.

В министерстве заявили, что одним из способов расторгнуть действующий контракт может быть объявление форс-мажора. Как отмечает Bloomberg, правовая оговорка, позволяющая компаниям не выполнять обязательства, может вступить в силу в связи с последними санкциями ЕС и стремлением блока постепенно отказаться от поставок российских энергоносителей. По данным агентства, ранее стоимость расторжения контракта оценивалась примерно в десять миллиардов евро. В октябре SEFE заявила, что оценит последствия последних санкций для контракта.