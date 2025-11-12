«Его личная проблема»: что ждет Зеленского на фоне коррупционного скандала

Владимир Зеленский затронул интересы очень многих влиятельных людей и может быть убит после того, как уйдет со своего поста. Такое мнение высказал News.ru экс-депутат Верховной рады Спиридон Килинкаров.

По его словам, у Зеленского «нет абсолютно никакого политического будущего» и под вопросом даже его «физическое будущее».

«Он затронул интересы многих очень влиятельных людей. Дальше вопрос его безопасности — это уже будет его личная проблема после того, как он покинет пост президента. Шансов переизбраться на второй срок у него нет», — заметил политик.

Он обратил внимание на то, что в раскручивающемся на Украине коррупционном скандале замешаны не просто чиновники, но и самые близкие к Зеленскому люди, которые «контролировали финансовые потоки целых министерств».

«Это запредельная история, которая не может пройти без последствий лично для Зеленского», — констатировал Килинкаров.

Ранее стало известно о вскрытии масштабной коррупционной схемы на Украине в сфере энергетики. Национальное антикоррупционне бюро Украины (НАБУ) уже предъявило обвинения в незаконном обогащении в рамках дела о коррупции бывшему вице-премьеру Украины Алексею Чернышову.

По версии следствия, группа высокопоставленных лиц системно получала откаты от «Энергоатома». Речь идет о 1,2 млн долларов и почти 100 тысячах евро наличными. Обыски проводились, в том числе и у бизнесмена Тимура Миндича, которого считают близким другом и «кошельком» Зеленского.