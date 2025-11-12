Бывший глава МИД Мальты Эварист Бартоло заявил, что украинского кризиса можно было бы избежать, если бы лидеры ЕС «воспринимали Россию всерьез». Комментарий экс-министра опубликовал журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.

Бартоло рассказал об одном из последних заседаний ЕС, в котором он участвовал, - Совете по иностранным делам в Брюсселе. По словам экс-министра, на этой встрече он пришел к выводу, что представители ЕС продолжают верить в крах российской экономики «под гнетом санкций». Также они рассчитывали, что российская армия совершит стратегические ошибки.

«Очень грустно, потому что все могло быть иначе. Все можно было сделать по-другому», - сказал Бартоло.

Вместо это, по его словам, ЕС захотел «решать все на поле боя». Бывший министр подчеркнул, что такая военная риторика звучала не на совете министров обороны, а на совете глав МИД, «где, казалось бы, дипломаты должны делать упор на диалог».

«Кое-что из сказанного меня особенно поразило: «Давайте не будем говорить с русскими. Не соглашайтесь даже говорить с ними», - заключил Бартоло.

Бартоло был министром европейских и иностранных дел Мальты с января 2020-го по 26 марта 2022 года. В начале политической карьеры он изучал труды Карла Маркса, Махатмы Ганди, Владимира Ленина, Мартина Лютера Кинга и провел год на Сицилии, работая с активистами антимафиозного движения.