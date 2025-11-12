Трампа раскритиковала его бывшая сторонница за встречу с бывшим джихадистом

Член Палаты представителей США Марджори Тейлор Грин раскритиковала американского лидера Дональд Трампа за личную встречу с новым президентом Сирии и бывшим членом «Аль-Каиды» (запрещенная в России террористическая организация) Ахмедом Аш-Шараа. Об этом пишет газета The Hill.

Конгрессвумен возмутило, что Трамп предпочел встретиться с экс-главой исламистской группировки «Хайят Тахрир аш-Шам» (ХТШ, запрещенная в России террористическая организация), кем также является Аш-Шараа, нежели озаботиться вопросами здравоохранение американцев.

«Новый лидер Сирии — бывший террорист "Аль-Каиды", разыскиваемый нашим правительством, который сегодня встречается с президентом Трампом в Белом доме по случаю 250-летия морской пехоты США», — написала Грин в соцсети Х.

Парламентарий напомнила, что при власти Аш-Шараа усилились гонения на сирийских христиан и другие национальные меньшинства.

«Сирия — древнейшая родина христианства за пределами Израиля. Апостол Павел встретил Иисуса по дороге в Дамаск. Я молюсь, чтобы гонения прекратились не только в Сирии, но и во всём мире», — подчеркнула она.

Ранее британский телеканал Sky News объяснил, что встреча Трампа и Аш-Шараа продиктована необходимостью снять с Сирии статус страны-изгоя, и поэтому США предложили новой власти «свою поддержку и теплые объятия».