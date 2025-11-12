Запад стремится объединиться с целью ослабления России, поскольку боится и страдает от «русофрении». Как сообщает News.ru, об этом заявил научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН, политолог-американист Константин Блохин.

Ранее авторы итальянского издания Il Fatto Quotidiano заявили, что конфликт на Украине стал для ЕС «болезненным унижением». Они считают, что президент России Владимир Путин продемонстрировал свое превосходство над лидерами европейских стран, которые ранее считали себя непобедимыми.

«Если сейчас Запад не консолидируется, никаких действий не предпримет, тогда, по их мнению, русские войска уже будут в центре Европы, значит, нужно действовать бескомпромиссно, жестко, ультимативно. И тогда можно отбросить РФ назад и чуть ли не пошатнуть. Это традиционный западный алармизм», — пояснил Блохин.

Политолог добавил, что смысл всех публикаций в западных СМИ — «русофрения». Они одновременно и ненавидят Россию, и желают ее ослабить.